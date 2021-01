i. Il bomber è sempre il più desiderato sul mercato, merce preziosa che può far comodo per tanti motivi: segnare (il più importante), esaltare la piazza, far star buona la piazza, far contento un allenatore, coprire i buchi in reparto. E in Serie B, più che in altri campionato, il mercato si focalizza sui numeri 9.Se ne sono già mossi diversi in questo (quasi) prima metà di mercato, se ne muoveranno altri ancora prossimamente: Matteo, dopo la parentesi incolore a, riparte dalla, 12esima maglia indossata nel campionato cadetto dall'ex Milan; Antonino, chiuso alla, è vicino al, alla ricerca, da questa estate, di un centravanti di livello. E l'ex Palermo, per la B, lo ha già dimostrato, è un attaccante di alto livello. Ma andiamo avanti: sempre gli abruzzesi hanno messo nel mirino Sebastiano, prossimo a lasciare la Spal, con l'Inter alla ricerca di una nuova destinazione,(c'è anche la Reggina). Spostiamoci di qualche chilometro e andiamo ad Ascoli: lì è pronto Federico Dionisi, dopo la fine burrascosa del suo rapporto con il Frosinone.Ce ne sono, ce ne sono:cerca squadra, ilsognadel, ladivuole Albertodeled Emmanueldel, ma se la deve vedere, per il francese, con la Reggina, che pensa anche a Simeri del Bari. Restiamo in Calabria, sponda Cosenza: c'è Marcelloper il reparto offensivo. Insomma: d'esperienza, affamati, giovani, ce n'è per tutti gusti. Tanto che anche dai piani alti, dalla Serie A, si vuole pescare in B: il Crotone vuole Leonardo Mancuso, ma l'Empoli non lo cede. Perché chi ce li ha, i bomber, non li lascia andare.