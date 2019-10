L'Inter non ha permesso a Esposito di partire per il Mondiale Under 17 e questa mancata concessione ha fatto scrivere di polemiche in corso tra la società nerazzurra e le Federazione. Polemiche Conte ha voluto disinnescare immediatamente quando in conferenza stampa gli hanno chiesto dell'attaccante classe 2002.



“Tre settimane fa è venuto qui Maurizio Viscidi, che già ai miei tempi era responsabile e coordinatore tecnico. C'è stima reciproca e grande affetto e parlando in ufficio gli ho detto: «Sono felicissimo che Esposito venga a fare il Mondiale, l'unica cosa, Maurizio, mi auguro che non accada niente a nessuno». E lui mi rispose: «Assolutamente Antonio, sappiamo benissimo, anzi, grazie per la disponibilità». Per questo non capisco da dove sia uscita fuori questa presunta polemica, anzi, c'è grande cordialità e disponibilità da parte mia, anche perché avendo fatto il c.t. adesso sono molto più aperto di altri allenatori di club”.