Anche Sebastiano Esposito, di rientro dal prestito al Basilea si è presentato oggi insieme a Romelu Lukaku e a Kristjan Asllani al Coni per le visite mediche e l'idoneità sportiva. L'attaccante classe 2002 non si fermerà però a Milano con la maglia dell'Inter addosso perché presto si trasferirà in Belgio all'Anderlecht per un nuovo prestito. Ecco le sue parole ai microfoni di Pasquale Guarro inviato al Coni.



VOGLIO TORNARE - "Non voglio aspettare ma voglio giocare, in qualsiasi paese. Lo avrei fatto in Italia, le offerte sono quelle che sono e io sono coraggioso nell’affrontare la seconda esperienza all’estero. Ho salutato Lukaku, è molto carico. Il mio obiettivo resta tornare all'Inter".