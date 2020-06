, anzi, sembra esserci un bel po’ di distanza tra la prima offerta nerazzurra e le richieste dell’entourage del giovane calciatore. Tra i diversi nodi da sciogliere non c’è solo quello relativo all’aspetto economico,Si parte da un punto fermo: Esposito non andrà a giocare in Serie B, non è quello che vuole.In Serie A, invece, ci sono molti club sulle sue tracce e, ovviamente solo a determinate condizioni. Vendere Esposito non è un tabù,, un’opzione che consentirebbe al club milanese di poterlo riportare a casa in qualsiasi momento (un po' come accaduto per Pinamonti, col Genoa c'è un gentlemen agreement), ovviamente dietro il versamento di un conguaglio a crescere, che aumenterebbe di circa cinque milioni l'anno.ma anche Fiorentina e Atalanta hanno chiesto informazioni. Ad oggi la priorità dell'Inter resta quella di trovare l’intesa per il rinnovo di Esposito, poi si ragionerà anche sul futuro progetto di crescita, senza chiudere a nessuna ipotesi.