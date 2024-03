'Espressione blasfema non chiara': niente squalifica per Terracciano

Redazione CM

Niente prova tv per Pietro Terracciano. Il portiere della Fiorentina, sorpreso dalle telecamere a pronunciare un'espressione blasfema al 12° del secondo tempo della sfida contro il Torino, non è stato squalificato. Sarà quindi a disposizione per la sfida contro la Roma, in calendario domenica 10 marzo alle 20.45.



COMUNICATO - Questo il comunicato: "Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (che a causa di un disguido tecnico sulla PEC di questa Segreteria non è stata visualizzata correttamente ma che risulta, come da ricevuta di consegna, pervenuta alle ore 11.11 del 4 marzo 2024) in merito alla condotta del calciatore Pietro Terracciano (Soc. Fiorentina) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 12° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Terracciano; P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore Pietro Terracciano (Soc. Fiorentina) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale".