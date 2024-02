Espulsione a tempo, contro proteste e perdite di tempo: tutte le novità dell'Ifab anche su fuorigioco e Var

Appuntamento al prossimo 2 marzo a Glasgow in Scozia. Dove si riunirà l'International Board agli ordini del capo degli arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, pronto a battagliare contro proteste e perdite di tempo. All'ordine del giorno la discussione su alcune possibili novità nel regolamento del gioco del calcio.



ESPULSIONE A TEMPO - Dopo i test nei tornei dilettantistici inglesi, l'esperimento sarà ripetuto in campionati più importanti. Il nuovo cartellino (arancione?) con un'espulsione temporanea di dieci minuti al massimo potrebbe essere utilizzato per falli tattici e proteste eccessive. Da documentare anche grazie alla body-cam sulla divisa dei direttori di gara, al quale può parlare soltanto il capitano della squadra.



PERDITE DI TEMPO - La regola c'è già, ma non sempre viene rispettata: i portieri possono tenere il pallone in mano per un massimo di 6 secondi. Il Board codificherà i nuovi tempi della rimessa in gioco e valuterà anche i tempi persi per gli infortuni.



VAR E FUORIGIOCO - Gli arbitri annunceranno al pubblico le decisioni presa al video, l'Ifab preciserà le regole sui falli di mano da rigore e sull'invasione dell'area sui calci di rigore. Intanto si lavora per velocizzare ancora i tempi d'attesa, con l'obiettivo di arrivare al fuorigioco automatico. Senza dimenticare la discussione sulla possibilità di cambiare la regola in futuro, considerando in gioco il calciatore che abbia almeno una parte attiva (che può segnare) in posizione regolare.