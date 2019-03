Alcuni minuti di follia ieri durante la partita tra Sampdoria e Atalanta potrebbero costare cari al tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini. L'ex allenatore del Genoa, espulso nel corso del secondo tempo, ha spintonato il segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca, facendo finire a terra il dirigente blucerchiato, mentre si dirigeva nel tunnel degli spogliatoi.



Il mister dell'Atalanta ha minimizzato la vicenda, commentando così l'accaduto: "Stavo uscendo in mezzo a un diluvio di fischi e nel tunnel mi si è parato davanti Ienca, che non doveva essere lì. Lo conosco bene perchè è un genoano di lunga data, forse voleva recuperare un po' di sampdorianità e mi si è messo davanti: io l'ho spostato e poi ha fatto una sceneggiata. Ienca è sicuramente un provocatore, e non è da oggi. L'anno scorso quando sono uscito in mezzo ai cori, ci sono le immagini, mi batteva le mani. Non doveva essere lì, io l'ho solo spostato".



Il video amatoriale realizzato da un tifoso presente allo stadio, e che potete vedere in fondo all'articolo, ha ripreso tutta la sequenza. Gasperini, espulso dopo alcune frasi piuttosto pesanti, è stato ripreso dalle telecamere di Dazn mentre pronunciava la frase "Banda di ladri, ma che c.... fate". Il mister nerazzurro verrà querelato da Ienca.