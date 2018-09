N'Golo Kante has his own very catchy song after this summer's World Cup success...pic.twitter.com/juMke5iS7T — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 10 settembre 2018

e dedizione, sudore e lavoro, leggerezza e... l'ho già scrittovero? Sì, perché quando pensi al piccolo centrocampista francese,i, non puoi non pensare all'umiltà che lo contraddistingue.Una partita, ovviamente, perché quando hai il centrocampista deldalla tua parte è decisamente più facile vincere. Chiedere a, chiedere a, chiedere a... Non solo però: una foto in bicicletta diventa una condivisione di gioia; una canzone per il debutto in nazionale un momento di culto da osservare, in cui non devi partecipare;La sussurra al microfono Blaisein uno Stade de France in festa prima, la canta a squarciagola tutto il pubblico poi.. "ha chiesto timido il piccolo francese. Già, perché quel coro lo mette proprio in imbarazzo...- Era già successo all', il day after, quando partì il coro: s. E sul pullman? Niente bandana, niente abito appariscente, niente di niente:, parola chiave di una vita da sogno, di una vita a servizio dell'altro, senza mai tradire se stesso. In campo e fuori: prima la gioia degli altri, poi la sua. Come dopo la finale con la: tutti a fare le foto con la, lui no, non voleva disturbare. Perché Kanté è così: timido, umile, semplice,vince senza farsi vedere, esulta con discrezione, si mostra quasi con imbarazzo. Ma quegli occhi lì, con quel sorriso lì, raccontano una felicità pura, non fittizia, di chi ama davvero ciò che fa. Anche se ci sono da coprire chilometri, tantissimi chilometri, per i compagni.parafrasando Vasco. E com'è? Semplice, felice, sorridente. Da sogno. E da sognatore.@AngeTaglieri88