L'Esteghlal ha annunciato il suo nuovo allenatore. Sulla panchina del club iraniano ci sarà Sá Pinto, ex giocatore dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese. Niente ritorno di Stramaccioni dunque in una squadra in cui l'ex Inter aveva fatto bene e che pareva potesse interessarsi di nuovo a lui.



LE PRIME PAROLE - "Sono molto orgoglioso di arrivare nel più grande club iraniano e in uno dei migliori al mondo. So che i tifosi dell'Esteghlal sono molto passionali, come lo sono io", queste le parole del neo allenatore in un post su Twitter.