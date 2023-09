La Svezia scende in campo contro l'Estonia nel gruppo F, per rispondere al Belgio che nel pomeriggio ha battuto l'Azerbaijan. In campo un "italiano", Jens Cajuste del Napoli che guiderà il centrocampo degli scandinavi. Titolari anche Isak Hien del Verona e l'ex Juve Kulusevski, mentre parte dalla panchina Karlsson del Bologna.



ESTONIA (3-5-1-1): Hein; Paskotsi, Tamm, Mets; Sinyavskiy, Miller, Kait, Ojamaa, Peetson; Vassiljev; Anier. Ct: Thomas Haberli



SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Hien, Lindelof, Sema; Kulusevski, Cajuste, Gustafson, Forsberg; Gyokeres, Isak. Ct: Jan Andersson