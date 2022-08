André Franco è stato venduto dall'Estoril (ex squadra, per citarne uno, del neo acquisto della Lazio Marcos Antonio) al Porto. Franco firmerà per 5 stagioni con i Dragoes, che hanno speso 4 milioni di euro per il 90% del calciatore. L'Estoril detiene ancora il 10%.



Si tratta del secondo giocatore più caro nella storia dell'Estoril, che ha chiuso l'affare grazie all'impegno del ds Pedro Alves, che ha avuto colloqui con molti club anche italiani negli ultimi mesi.