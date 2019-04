Intervenuto al Chiringuito TV, Pipi Estrada, giornalista esperto di mercato, ha rivelato le sue informazioni su Adrien Rabiot: "So che il centrocampista del PSG ormai ha scelto, è vicino al Real Madrid a sorpresa, un club inaspettavo. Zidane lo conosce e lo preferirebbe addirittura a Pjanic, si lavora per prenderlo a costo zero". Rabiot era stato accostato a Milan e Juventus.