La prima volta non si scorda mai. Anche se hai 36 anni, sei alla terza avventura italiana della tua carriera e hai deciso di accettare la Serie C pur di tornare nel paese che calcisticamente ti ha reso grande. A Reggio Calabria è iniziata l'era Denis. Il Tanque, alla seconda da titolare con la Reggina, ne fa due al Picerno: sotto 1-0, prima con piattone preciso, su assist di Corazza, fa 1-1; poi, nel secondo tempo, fa l'assist del 3-1 e si mette nuovamente in proprio realizzando il poker finale, ancora con un preciso destro.



IL TANQUE E' TORNATO - Freddo, glaciale, imperturbabile davanti alla porta; caldo, trascinante, entusiasmante nella sua esultanza, che non cambia mai: vena che si gonfia, pugni chiusi che muovono l'aria e compagni ad abbracciarlo. I primi due gol di Denis fanno impazzire il Granillo. El Tanque è tornato.