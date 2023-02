back Bentornato mister !pic.twitter.com/DFz7B7af9Z — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 27, 2023

. Il tecnico boemo, fermo dal termine della scorsa stagione, quando ha concluso il quarto capitolo della propria storia con il Foggia, ha apposto la firma sul contratto che decreta"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdeněk Zeman. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro".