L'ex attaccante di Inter e Barcellona Samuel Eto'o, in un'intervista rilasciata a beIN Sport ha parlato del suo rapporto con Pep Guardiola agli anni del Barcellona, accusando il tecnico catalano di non aver capito il suo potenziale e di non saper gestire la rosa che aveva a disposizione. Di seguito le parole del camerunese: "Pep ha vissuto tutta la sua vita al Barcellona, ma negli anni che ho passato a Barcellona lui non capiva la rosa. Non viveva il gruppo. Glielo dissi: 'Ti scuserai con me, perché sono quello che farà vincere il Barcellona. Non Messi'. In quel momento era così. Messi sarebbe emerso poi, ma chiedete a Xavi, Iniesta o altri: quello era il mio periodo".