Messi via dal Barcellona? Così Samuel Eto’o, ex attaccante dei blaugrana e dell’Inter, ha parlato a TyC Sports del possibile addio della Pulce: “A Messi voglio bene come un figlio e mi auguro il meglio per lui ma bisogna fare di tutto perché finisca la sua carriera al Barcellona. A Barcellona abbiamo la fortuna di avere il miglior giocatore del mondo e di tutti i tempi. Se Messi lasciasse Barcellona, bisognerebbe cambiare nome alla squadra. Ho sofferto molto per la sconfitta contro il Bayern, non solo per Leo ma per tutta la squadra. Chi non ha giocato a calcio non può capire”.