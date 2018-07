Brutta notizia per Samuel Eto’o. L’attaccante camerunense, come riferito dal Corriere della Sera, ha infatti perso il suo lussuoso appartamento milanese sito in via Turati 6 per non aver restituito un prestito all’attuale banca Bpm. Una vera e propria reggia di oltre trecento metri quadri, venduta all’asta per 3 milioni e 270 mila euro. Eroe nell’Inter che arrivò in cima al Mondo con Mourinho Eto’o, oggi in forza al Konyaspor, ha poi scelto, seppur gradualmente, di abbandonare il calcio che conta per il dio denaro. Prima la Russia, poi la Turchia, nel mezzo le brevi esperienze alla Sampdoria e all’Everton. Tanti milioni accumulati, ma una capacità di gestirli evidentemente non eccelsa.



IL CASO - Pieno centro di Milano, tre piani, trecento metri quadrati più terrazzi, innumerevoli stranze, bagni, ascensori privati, anche una serra. Oltre a un’ampia vista sui Giardini Montanelli. L’attaccante acquistò l’immobile poche settimane prima di conquistare il Triplete con la maglia dell’Inter, nel maggio del 2010. Difficile credere, a quel tempo, che quel tipo di proprietà sarebbe stata messa in vendita sul sito delle aste giudiziarie, e ceduto poi al miglior offerente per “soli” 3 milioni e 270 mila euro. Il motivo è come detto un debito non saldato con la Banca Popolare di Lodi (oggi Banco Bpm). Eto’o nel 2011 aveva chiesto un prestito di 4,5 milioni alla citata banca ipotecando l’appartamento di via Turati. Scaduti i termini per la restituzione del prestito, nel 2016 è arrivato il pignoramento. La casa è stata così messa all’asta e pochi giorni fa è stata venduta, come detto, per 3,2 milioni di euro. Pochi, considerando che ora anche il Fisco Italiano reclama altri 3 milioni dal camerunense, per cui aveva inutilmente tentato di inserirsi nell’asta per recuperare il proprio credito.