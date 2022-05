A margine della presentazione dell'Integration Heroes Match, l'ex campione dell'Inter Samuel Eto'o ha parlato ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.com: "E' un modo di dire al mondo che siamo tutti uguali, dire che il fondo va oltre e dà più opportunità di qualunque altra cosa. E questo modo è stare uniti, pensare in modo diverso. Nel mondo di oggi c'è molto conflitto, discriminazione, visioni diverse. Ed è una maniera di perdere tempo e non guardare i veri problemi, come quelli economici del mondo. Il calcio è la miglior arma che ho avuto nella mia vita, l'allegria, il miglior sorriso. I calciatori che mi hanno accompagnato, il pubblico che mi ha accompagnato: avremo tutti lo stesso linguaggio il 23 maggio".



CAMPIONI SCELTI PER IL VALORE - Da Messi a Shevchenko, tanti campioni in campo: "Quello che mi muove sono i valori della vita, prima di essere campioni. Il vero campione è quello che dà una mano quando gli viene chiesta. Nessuno vuole perdere, ma chi è una buona persona sa che si può vincere o perdere ma bisogna essere sempre uomini".







GIOCARE A SAN SIRO - "Mi dà tanta allegria. Non pensavo che avrei avuto nuovamente l'opportunità di giocare su questo campo, ma il calcio riserva sempre belle sorprese e questa lo è per me. Riabbracciare tanti ex compagni e rivali, sarà un modo per incontrarci di nuovo, parlare lo stesso linguaggio. Se c'è un giornalista che vuole giocare viene, il calcio è di tutti dal mio punto di vista".



SCUDETTO - "L'Inter può vincere lo scudetto? L'Inter è una delle squadre più importanti, non vedo perché non possa vincere questo campionato. La sua mentalità è vincente, fino all'ultimo secondo tutto è possibile nel calcio e spero che vinca".