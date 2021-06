Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, parla ad As di José Mourinho, neo tecnico della Roma: "Mi ha fatto male, non mentirò, vedere quello che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia per andare in un'altra squadra. Ma so che lui è felice e l'amicizia è prima di tutto. Mi sarebbe piaciuto rivedere Mourinho all'Inter. A Roma gli auguro sempre buona fortuna. Deve capire che, per quanto lo ami, l'Inter per me sarà sempre davanti".