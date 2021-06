Completato il tabellone degli ottavi di Euro 2020, sono pronti online i testa a testa delle prossime sfide, con i pronostici su quali squadre si qualificheranno ai quarti. L'Italia, si legge in una nota, se la vedrà con l'Austria, avversario alla portata degli Azzurri, per un match che ci vede favoriti a quota 1,23 per il passaggio del turno, contro l'eliminazione che è bancata a 4,50. Di particolare interesse Belgio-Portogallo, non solo per la sfida tra CR7 e Lukaku, ma soprattutto perché la vincente potrebbe essere l'avversaria dell'Italia ai quarti. In questo caso c'è grande equilibrio tra i belgi, a punteggio pieno come l'Italia nella fase a gironi, e i campioni d'Europa: i primi si giocano a quarti 1,75, il passaggio del turno dei lusitani è invece bancato a 2,09. Belgio-Portogallo non sarà l'unico big match. Spicca anche la sfida Inghilterra-Germania, che sulla lavagna testa a testa vede la Nazionale dei Tre Leoni avanti a quota 1,81. Altro avversariodifficile per i tedeschi, che finora hanno affrontato la Francia, il Portogallo e la sorprendente Ungheria, e hanno bisogno di un altro sforzo, anche se rischiano contro l'Inghilterra a quota 2,00. In Galles-Danimarca, dopo la straordinaria qualificazione, Kjaer e compagni sembrano destinati a proseguire la propria avventura: i pronostici Euro 2020 di Betaland danno i danesi ai quarti a 1,39, mentre il passaggio del turno del Galles è bancato a 3,05. In Olanda-Repubblica Ceca gli Orange si giocano ancora protagonisti su Betaland a 1,34, mentre il «2» sarebbe una sorpresa a 3,30. Spagna e Francia sono favorite sotto quota 1,30 rispettivamente contro Croazia e Svizzera, mentre l'ottima Svezia vale 1,70 contro l'Ucraina (agli ottavi a 2,16).