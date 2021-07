L’Italia punta alla terza finale nelle ultime sei edizioni in un Europeo. Il successo con il Belgio ha convinto gli esperti a puntare sugli azzurri nella semifinale di domani sera a Wembley: l'approdo all'ultimo atto del torneo continentale è proposto a 1,75, mentre la Spagna, dopo le vittorie sofferte contro Croazia e Svizzera, si ferma a 2,05. La possibilità che la squadra di Mancini risolva la pratica già nei tempi regolamentari fa alzare la quota a 2,55, mentre la «X» che vale i supplementari (per gli spagnoli sarebbero i terzi di fila) paga 3 volte la posta. La Spagna è la squadra che finora è andata più volte in gol (12 in tutto), ma contro la difesa dell'Italia ripetersi non sarà facile. Anche per questo è ritenuto molto probabile l'Under, dato a 1,60. L’ultimo precedente risale al 2 settembre 2017: finì 3-0 per gli spagnoli, un incubo per il tricolore che si ripete a 35. Il risultato più probabile è invece l’1-1 a 5,20. Tra i papabili marcatori, sfida tra Ciro Immobile e Alvaro Morata: l’attaccante biancoceleste a segno è dato a 2,75, mentre lo juventino paga 3 volte la posta. Occhi puntati anche su Andrea Belotti, a 3,25, che non si è ancora sbloccato in questo Europeo. Sulla carta l’Inghilterra ha un’impresa ben più facile da compiere contro la Danimarca. La Nazionale dei “Tre Leoni” mercoledì cerca l’approdo in finale, la prima in un Europeo, a 1,35. Nonostante le forze in campo siano evidentemente dalla parte dei padroni di casa a Wembley, la storia parla a favore della compagine nordica che a differenza dei rivali ha già alzato al cielo il trofeo continentale. Il ritorno in finale 29 anni dopo il 1992 è offerto a 3,15. L’Inghilterra tuttavia, secondo stanleybet.it, dovrebbe chiudere la pratica già nei primi 90 minuti a 1,73 con gli overtime quotati 3,60 e il colpo danese a 5,20. Il nome più caldo è quello di Harry Kane che può sbloccare la sfida come accaduto contro l’Ucraina a 5,50. Un suo gol rimane in ogni caso l’ipotesi più probabile a 2,40, mentre i danesi si affidano al giovane Kasper Dolberg, proposto a 3,75. La storia non parla a favore dell’Inghilterra che però è la favorita per aggiudicarsi Euro 2020 davanti al proprio pubblico. La prima firma dei britannici si gioca a 2,65 su Stanleybet.it, complice una semifinale non proibitiva. Gli azzurri seguono a quota 3,00 per quello che sarebbe il secondo trionfo europeo dopo quello del lontano 1968. Per il resto, la Spagna è a 3,75, mentre per la Danimarca difficilmente la favola sarà a lieto fine: il bis della lontana impresa di Peter Schmeichel e compagni è a 10,50.