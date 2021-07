L’Italia di Roberto Mancini punta a scavallare i quarti di finale raggiunti nel 2016 e assicurarsi un posto tra le prime quattro di Euro 2020. Il cammino degli azzurri, domani sera a Monaco, torna a incrociarsi con il Belgio, sconfitto cinque anni fa dall'Italia di Conte: gli esperti credono in un bis tricolore con il passaggio in semifinale offerto a 1,65. A 2,20 la qualificazione dei diavoli rossi, chiamati a invertire un trend che li ha visti vittoriosi contro l’Italia solamente per quattro volte su ventidue precedenti. In un pronostico piuttosto equilibrato, sale la probabilità di una «X» che porterebbe la sfida ai supplementari, come già accaduto con l'Austria. L'ipotesi è a 3,10, mentre gli azzurri che risolvono la pratica già nei tempi regolamentari sono dati a 2,35, rispetto al segno «1» dei primi 90’ a 3,40. Il Belgio può vantare un attacco stellare, guidato da un Lukaku al top, anche se rimane il mistero sulla disponibilità di Eden Hazard e De Bruyne: almeno un gol nella rete di Gigio Donnarumma è a 1,47, mentre è ancora più probabile che l’Italia segni almeno un gol, a 1,30. Le quote spingono a favore del tricolore, anche se il risultato più probabile è l’1-1 che paga 6 volte la posta giocata e porterebbe le due Nazionali agli overtime. Infine, lo 0-2 dell’Italia di Antonio Conte a Euro 2016 si gioca a 10.