Ci siamo, tocca agli Azzurri:all'Allianz Arena di Monaco, secondo quarto di finale di Euro 2020. La squadra di Martinez ha superato 1-0 il Portogallo agli ottavi, quella di Mancini ha invece avuto ragione dell'Austria ai supplementari (2-1). La vincente affronterà in semifinale la vincente di Svizzera-Spagna (martedì 6 luglio a Wembley).- Il Belgio ha vinto per la prima quattro partite nello stesso campionato europeo e guarda sorridendo la cabala: agli ottavi ha battuto il Portogallo, quattro delle cinque Nazionali precedenti che hann eliminato i campioni europei in carica hanno poi vinto il trofeo. L'Italia ha dalla sua i precedenti: gli Azzurri hanno vinto tre dei quattro confronti con il Belgio dall'inizio del 2000 (1 sconfitta) e sono imbattuti negli scontri diretti nei grandi tornei, con 3 vittorie e 1 pareggio (le ultime due si sono concluse con una vittoria per 2-0).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.​