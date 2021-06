Ciro Immobile, con la maglia dell’Italia, ha messo a segno finora tredici gol. Quanto basta per farne il miglior marcatore della Nazionale nella spedizione a Euro 2020 che vedrà gli azzurri intenti a cercare una vittoria che manca dal 1968. Uno score che, per gli analisti, vale all’attaccante della Lazio il ruolo di favorito come bomber azzurro: una sua affermazione come miglior cannoniere della banda di Mancini vale, infatti, 3 volte la posta. A seguire a ruota l’attaccante partenopeo ci sono Andrea Belotti - appena una rete in meno in azzurro - e Lorenzo Insigne, reduce dalla sua miglior stagione dal punto realizzativo con la maglia del Napoli, entrambi, come riporta Agipronews, in quota a 5. Per i betting analyst di SNAI, però, ci sono anche i possibili outsider come Federico Chiesa e Domenica Berardi tanto che per entrambi il titolo di capocannoniere azzurro vale 7 volte la posta.