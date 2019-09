Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, questa sera, per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri affronteranno a Erevan l’Armenia. Domenica, sempre in trasferta, incontreranno a Tampere la Finlandia per la sesta giornata del Gruppo J. L’Italia è in testa al girone con 12 punti, segue la Finlandia a 9, l’Armenia a 6, Grecia e Bosnia Erzegovina a 4 e fanalino di coda Liechtenstein a zero. Due vittorie permetterebbero agli azzurri di mettere una pesante ipoteca sulla qualificazione. Il successo degli azzurri sembra scontato, la quota della vittoria è a 1,25, il pareggio è a 6,00, la vittoria dell’Armenia vale 11 volte la posta. L’Italia è anche super favorita in Finlandia, i tre punti per i ragazzi di Mancini sono quotati a 1,55, la divisione della posta in palio è a 3,90 e l’affermazione dei finlandesi è a 6,25.