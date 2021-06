Nessun calcolo sul primo o secondo posto nel girone, nessun compromesso per l'Italia di Mancini. Il cammino fin qui entusiasmante degli azzurri a Euro 2020 non lascia che una sola scelta possibile ai betting analyst in vista della partita di domenica contro il Galles, decisiva per la leadership del gruppo A. Per la sfida all'Olimpico la Nazionale vola, dove il terzo successo è dato a 1,48, fin qui la quota più "facile" per gli azzurri. Anche per gli scommettitori l'«1» è la strada maestra, scelto nel 65% delle giocate; la «X», che pure garantirebbe il primo posto, si assesta al 24% delle preferenze, a un sostanzioso 3,95. Lontanissimo invece il Galles, il cui unico successo sugli azzurri risale al 2002: il blitz di Page e i suoi sarebbe un colpo da 8,95, ed è stato pronosticato nell'11% dei casi. Italia lanciatissima anche sul tabellone del miglior attacco del torneo: i sei gol realizzati contro Turchia e Svizzera hanno portato gli azzurri al primo posto nell'elenco dei bookmaker, dove la spuntano a 4,15 davanti a Belgio (4,45) e Olanda (4,85), due squadre di grande tradizione offensiva. Gli effetti della partenza perfetta della Nazionale sono diventati evidenti anche nelle scommesse sulla squadra che vincerà il torneo: l'Italia, data a 10,00 alla vigilia del debutto, si gioca ora 5,75 su Planetwin365, seconda forza in assoluto alle spalle della Francia, ancora favorita a 4,35. Sorpassato il Belgio (pure qualificato agli ottavi), a 6,50. A quota 7,00 segue l'Inghilterra, mentre è scivolata a 10,00 la Spagna, ora alle spalle del Portogallo (8,80).