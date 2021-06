La Federcalcio inglese ha confermato che i calciatori della nazionale Ben Chilwell e Mason Mount dovranno osservare l'isolamento fiduciario fino al prossimo 28 giugno, compreso, essendo entrati in contatto con lo scozzese Gimour, risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore. I due giocatori salteranno la partita di stasera contro la Repubblica Ceca e sono a rischio anche per l'ottavo di finale dell'Inghilterra che, in caso di secondo posto nel girone D, sarebbe disputato proprio lunedì 28.