Ciro sfida Ciro. Italia-Belgio non è solo il match tra due delle candidate alla vittoria finale di Euro 2020, ma anche la sfida tra due bomber della Serie A che hanno in comune, oltre alla fame di gol, anche l’amore per la città di Napoli. Si tratta di Ciro Immobile e Dries Mertens, soprannonimato dai tifosi partenopei "Ciro", che si sfideranno a suon di gol. Per i betting analyst, riporta Agipronews, a partire con i favori del pronostico è l’attaccante italiano, con una sua rete in quota a 2,40 contro il 4,75 riservato a quello del Napoli. Mertens, poi, cerca il primo gol contro l’Italia visto che non ha mai segnato agli azzurri: una sua rete a sbloccare il match vale 10 volte la posta, esattamente il doppio rispetto alla possibilità che ad aprire le marcature sia Immobile, in quota a 5. Non è da escludere, poi, la possibilità di una doppietta per Immobile che paga 8 volte la posta mentre più complicato che possa riuscirci Mertens, in quota a 28.