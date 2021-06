Altri due ottavi di finale ad Euro 2020 nella giornata di oggi. Nella parte di tabellone che interessa da vicino anche l'Italia, alle 18 si affrontano a Copenaghen la Croazia vice-campione del mondo e la Spagna. Una sola assenza, ma molto pesante, nella formazione di Dalic, costretta a rinunciare a Perisic, risultato positivo al Covid: è ballottaggio tra Rebic e Brekalo per sostituirlo. Conferma invece nell'undici titolare delle Furie Rosse per lo juventino Morata, voglioso di lasciare il segno e di allontanare il pensiero delle minacce subite da lui e dalla sua famiglia dopo il match con la Polonia.



Alle 21, tocca invece ai campioni del mondo in carica. La Francia di Benzema e Mbappé cerca il primo acuto del fenomeno del Paris Saint-Germain in questo torneo per sbarazzarsi dell'ostacolo Svizzera. Deschamps è pronto a varare un'inedita difesa a tre, con Rabiot che agirà ancora da esterno sinistro. Il promesso sposo della Roma Xhaka rimane il perno in mezzo al campo della squadra di Petkovic, con Shaqiri ed Embolo che avranno il compito di ispirare Seferovic.





Euro 2020, ottavi di finale





Ore 18: CROAZIA-SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI





CROAZIA: Livakovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Vlasic, Modric, Rebic (Brekalo); Petkovic.



SPAGNA: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Marcos Llorente, Morata, Gerard Moreno.





IN TV: Sky Sport Uno e 251







Ore 21: FRANCIA-SVIZZERA, LE PROBABILI FORMAZIONI





FRANCIA: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé.



SVIZZERA: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.





IN TV: Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Football