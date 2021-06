Il countdown è partito, dalle 18 alle 20 ci sarà una nuova diretta di Calciomercato.com su Twitch. L'Europeo sta per entrare nel vivo, l'Italia è già agli ottavi di finale trascinata da un super Manuel Locatelli, del quale parleremo insieme ache l'ha svezzato nella Primavera del Milan: l'ex allenatore rossonero, l'ultima stagione al Monza, ci racconterà aneddoti e curiosità sul baby Locatelli. Poi? Focus sul mercato, con il direttore sportivo del Veneziache ha appena piazzato il primo rinforzo per la Serie A: dal Maccabi Tel Aviv arriva il centrocampista classe '95 Dor Peretz; e ancora, ex portiere di Serie A e oggi procuratore sportivo che ci parlerà della sua nuova vita.- Il nostro inviato del Milanci parlerà del clamoroso contatto tra Sergio Ramos e Maldini e delle ultime sulle trattative rossonere; poi ci sposteremo dall'altra parte di Milan con, inviato dell'Inter che farà il punto sul futuro di Hakimi ma non solo. Insieme a voi i nostri, inviato a Roma per l'Europeo e che ci informerà sulla probabile formazioni dell'Italia in vista della gara di domenica contro il Galles.