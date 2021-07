Nonostante il fattore Wembley, pieno di tifosi e con i decibel che hanno raggiunto i picchi di un paio di anni fa, la finale Italia-Inghilterra per i bookmaker è assolutamente equilibrata. Chi vincerà Euro 2020? A questa domanda la lavagna scommesse antepost propone - si legge in una nota - a quota 1,90 sia gli Azzurri che la Nazionale dei Tre Leoni. Gli inglesi di Southgate (domenica 11 luglio alle ore 21 al Wembley Stadium di Londra) hanno tuttavia un leggero vantaggio se si mette da parte la lavagna testa a testa e si prende in considerazione la classica lavagna «1X2». In questo caso il «2» (per l’Inghilterra) vale quota 2,75, mentre l’Italia si gioca vincente nei due tempi regolamentari a 2,90. I tempi supplementari sono tuttavia diventati quasi una costante in questo Europeo e la «X» non è un’ipotesi così improbabile a 3,00 volte la posta. La finale Italia-Inghilterra sarà anche la sfida tra le due difese che si sono mostrate più solide durante la competizione e per i quotisti di Betaland l’«Under 2,5» è molto probabile a 1,48 e il «No Goal» valgono 1,69. Meritano comunque spazio i probabili marcatori del match. Tra gli uomini di Southgate fanno paura in particolare Raheem Sterling, bancato in gol a 4,00, ed Harry Kane, che dopo un inizio al di sotto delle aspettative si è caricato la squadra sulle spalle e la sua rete nella finale di Euro 2020 vale 3,00 volte la posta. I nomi caldi dell’attacco azzurro sono quelli di Federico Chiesa (quota 4,00), Lorenzo Insigne (quota 5,00) e Ciro Immobile (a 3,75).