Sono Francia e Germania a dare vita al primo vero scontro tra super potenze di Euro 2020. Se Inghilterra-Croazia aveva già il sapore di fase finale, quello tra le due selezioni mitteleuropee è anche l’incontro tra le ultime due squadre vincitrici del Mondiale. I transalpini, campioni in carica, sono favoriticcon il successo a 2,65, mentre leggermente più indietro ci sono i tedeschi a 2,90. Un pari che, seppure meno probabile degli altri risultati, si trova poco più in alto a 3,15. Nonostante due reparti offensivi temibili, con Mbappe, Griezmann da una parte, e Gnabry-Werner dall’altra, l’Under 2.5 sembra il risultato più probabile con una quota di 1,74 contro l’Over 2.5, che si trova a 2,12. Il Goal è invece a 1,78, mentre il No Goal paga 2 volte la posta.