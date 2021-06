Francia-Germania è probabilmente la gara d’esordio più affascinante di Euro 2020, tra grandi campioni e un primato da inseguire nel girone F. Kylian Mbappé è il più atteso in casa transalpina e gli esperti di gli danno ampia fiducia: è lui il marcatore più probabile della sfida in programma all’Allianz Arena a quota 3,00. Lo seguono a ruota i compagni di squadra Antoine Griezmann e Karim Benzema, entrambi a 3,25. I bookie individuano invece in Timo Werner il possibile bomber tedesco con un suo gol dato a 4,00, appena davanti al sempreverde Thomas Muller (4,25). Gli occhi bianconeri sono puntati anche su Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus: una sua rete domani sera si gioca a 9,50. Per quanto riguarda il primo marcatore è sempre Mbappè a comandare le preferenze dei bookmaker a 6,50.