La Svizzera centra la prima vera impresa sportiva di Euro 2020. Sotto di due gol all’ottantesimo minuto contro la Francia campione del mondo, gli elvetici - si legge in una nota - sono riusciti con Seferovic e Gavranovic a recuperare il match e a passare ai quarti di finale dopo i calci di rigore. Esultano Xhaka e compagni, ma anche le altre candidate al titolo dopo il verdetto di ieri sera sanno che senza la favorita della vigilia le chance di vittoria aumentano.

Adesso la prima sulla lavagna scommesse antepost è la Spagna (prossimo avversario della Svizzera) a quota 4,25 e l'Italia è davvero vicina a 4,50. Più alte le quote su Inghilterra e Germania in attesa dello scontro diretto tra le due e per ora i britannici si giocano a 5,75, mentre la Germania è a 7,50. A 8,50 c'è il Belgio prossimo avversario dell'Italia, che precede le grandi sorprese dell'Europeo. La Danimarca ha segnato 8 gol nelle ultime due partite ed è bancata campione d'Europa a 11, mentre per la Svizzera la strada è ancora in salita ed è a quota 25.00, come la Repubblica Ceca. Chiudono Svezia a 40 e Ucraina a 75 volte la posta.