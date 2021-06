Dentro o fuori, inizia la fase a eliminazione diretta.alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per il primo ottavo di finale di Euro 2020: da una parte i britannici, qualificata come seconda nel gruppo A alle spalle dell'Italia; dall'altra gli scandinavi, che hanno chiuso la fase a gironi secondi dietro al Belgio (gruppo B).- Il Galles ha perso solo due volte nelle precedenti 16 partite internazionali competitive (10 vittorie, 4 pareggi) e a Euro 2016 sono arrivati in semifinale. La Danimarca invece, nonostante lo choc per Christian Eriksen alla prima giornata, è arrivata per la prima volta alla fase eliminazione diretta dal 2004 e sono l'unica squadra nella storia dei campionati europei a superare la fase a gironi dopo aver perso le ultime due partite. Di contro, escludendo il trionfo nell'edizione del '92, la Danimarca ha vinto sol una partita a eliminazione diretta nella sua storia (1 vittoria, 6 sconfitte).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta diWard; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore.Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Højbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.