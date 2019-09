Quarta sfida in un anno tra Germania e Olanda: le due nazionali, storicamente rivali, si troveranno domani ad Amburgo in un incontro potenzialmente decisivo per le qualificazioni a Euro 2020. Il match arriva a dieci mesi di distanza dal doppio scontro in Nations League, che determinò in buona parte la retrocessione della Germania, travolta ad Amsterdam (3-0) e incapace di andare oltre il pareggio (2-2) a Gelsenkirchen. Ora però il panorama è diverso: i tedeschi, riporta Agipronews, hanno il vento in poppa e sono a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli Europei. A marzo, la sfida con gli olandesi, di nuovo al Cruijff Arena di Amsterdam, è finita con una vittoria (2-3) maturata al 90’, che ha messo nei guai gli arancioni. Per la partita di domani, i tedeschi sono favoriti: la vittoria di Löw è a 1,95, la rivincita di Koeman è a 3,40. Il pareggio, che darebbe spiragli di speranza all’Olanda per il secondo posto nel girone, vale 3,80. Tanti i cannonieri possibili: caldissima la quota, 1,95, per Timo Werner, che in tre partite di Bundesliga con il Lipsia ha già segnato cinque volte. Per l’Olanda risponde a 2,75 Depay, che alla Germania ha già segnato due volte in tre partite. Nel match del marzo scorso andò in rete anche De Ligt: un bis vale sei volte la scommessa.