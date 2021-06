Venerdì 11 giugno alle 21 sarà proprio l’Italia, in campo con la Turchia, a dare il via a Euro 2020. Gli azzurri di Mancini - si legge in una nota - si presentano con ambizioni importanti ad un appuntamento molto atteso, considerando l’esclusione dall’ultimo mondiale e il rinvio dell’Europeo che era previsto per la scorsa estate. Gli Azzurri sono chiamati a dimostrare che gli ottimi risultati ottenuti con il nuovo tecnico possono essere confermati anche nell’appuntamento più importante e il sogno italiano sulla lavagna Scommesse Euro 2020 si gioca a quota 9,00. La proposta è molto alta, ma ciò non vuol dire che la spedizione guidata da Mancini abbia poche chance di vittoria. Spagna e Germania hanno quote identiche all’Italia e solo Francia, a 5,50, Inghilterra a 6,00, e Belgio a 7,00 partono in vantaggio. Il Portogallo è bancato a 11, mentre l’Olanda vale 13 volte la posta. Le Scommesse Euro 2020 possono far ben sperare non solo se si analizza il punto di vista dei bookmaker, ma anche guardando come stanno giocando gli scommettitori. C’è grande fiducia nei confronti degli azzurri, visto che il 49,02% dei pronostici sono finiti sull’Italia campione d’Europa. La prima alternativa è la Francia (30,49%) campione del Mondo in carica, mentre l'(8,03%) ha puntato sull’Inghilterra.