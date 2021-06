La partita che vale il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020 è prevista per le 18 di oggi, ma tra Inghilterra e Germania la contesa è destinata a spostarsi sul piano politico e diplomatico. Il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ha posto infatti seri dubbi sulla scelta della Uefa di chiedere (ed ottenere) l'aumento della capienza dello stadio di Wembley per le prossime partite dell'Europeo.



"E' irresponsabile riunire decine di migliaia di persone in paesi che sono considerati aree in cui circola la variante Delta", ha dichiarato Seehofer. Frasi destinate a rinfocolare la polemica legata alla scelta della Uefa di mantenere Londra come sede di semifinale e finale di Euro 2020 nonostante il recento aumento dei casi di positività al Covid-19 causato dalla diffusione della variante Delta nel paese.