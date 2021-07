Amici fuori e dentro il campo, ma in lotta per il titolo di capocannoniere azzurro della spedizione a Euro 2020. Entrambi a quota due reti dopo cinque partite, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne si giocano il titolo di bomber della nazionale con il laziale leggermente favorito dai bookie, nonostante le tre partite consecutive di digiuno: secondo i secondo betting analyst sarà Immobile, in quota a 2,30, a prendersi lo scettro di bomber dell’Italia di Mancini mentre leggermente più alta possibilità di successo del fantasista napoletano con la quota che sale a 2,90. Da non sottovalutare la quota «altro» che vale 3,00 volte la posta tra cui rientrano Manuel Locatelli e Matteo Pessina, anche loro in testa alla classifica marcatori italiana, sempre con due gol. Più indietro, invece, la coppia di possibili outsider formata da Federico Chiesa e Nicolò Barella, entrambi fermi ad una rete, la loro vittoria come capocannoniere della truppa di Mancini che vale 10 volte la posta.