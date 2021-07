C’è sempre Wembley nel destino dell’Inghilterra. I bianchi di Sua Maestà interrompono, dopo 55 anni, il tabù Germania in una gara da dentro o fuori in una manifestazione ufficiale e si candidano come favorita per la vittoria a Euro 2020. Kane, finalmente a segno nel torneo, e compagni sfruttano ancora il fattore campo e sognano di tornare nello stadio di casa per la finale il prossimo 11 luglio. Wembley è un talismano per l’Inghilterra visto che proprio lì i Leoni d’Oltremanica hanno vinto il loro unico titolo, il Mondiale del 1966. Secondo gli esperti la formazione di Southgate è balzata al primo posto in ottica trofeo tanto che il successo si gioca a 3,00: un balzo importante visto che a inizio torneo la quota per l’Inghilterra campione era a 6,00. Alle spalle dei britannici, si piazza la coppia formata da Italia e Spagna, entrambe date a 4,50. Gli Azzurri di Mancini, sulla carta, avranno il quarto di finale più impegnativo con il Belgio ma in un Europeo dove non spesso le favorite sono andate a casa, tutti devono giocare con la massima attenzione. Gli iberici guidati da Morata, in campo, e Luis Enrique in panchina sfideranno la Svizzera che ha eliminato la Francia campione del mondo. Da notare come anche Italia e Spagna abbiano dimezzato la quota rispetto alla partenza di Euro 2020: entrambe infatti si giocavano a 9,00. Rimane invece invariata la quota per il primo trionfo del Belgio: Lukaku e compagni erano dati a 7,5 prima dell’11 giugno e nulla è cambiato alla vigilia dei quarti di finale. La Danimarca, sfruttando il calendario, si piazza dietro le grandi d’Europa tanto che un clamoroso bis, dopo il successo del 1992, è in quota a 12. C’è poi la Svizzera di Xhaka che, dopo l’impresa contro i transalpini di Deschamps, non vuole smettere di sognare: la vittoria rosso-crociata adesso si gioca a 25 rispetto al 66 iniziale. Chiudono le due grandi sorprese di Euro 2020, Repubblica Ceca e Ucraina. Ribaltando i pronostici contro Olanda e Svezia, cechi e ucraini giocheranno con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere tanto che il trionfo di una delle due nazionali pagherebbe 33 volte la posta.