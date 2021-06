Quella tra Inghilterra e Germania è una delle grandi classiche del calcio europeo, sicuramente l’ottavo di finale più nobile di questo Euro 2020 che oltre all’importanza capitale per il proseguo delle due protagoniste nel cammino verso la finalissima di Wembley, presenta la sfida tra Kane e Havertz, due dei protagonisti più attesi per motivi diversi. I due attaccanti stanno vivendo un europeo totalmente opposto. Il capitano dei Tre Leoni è stranamente ancora a secco, ma nonostante il digiuno per i betting analyst resta il favorito per aprire le marcature con la sua rete inaugurale che si trova in quota a 5,60. Quota più alta, invece, per Kai Havertz, capocannoniere della truppa di Low con le sue due reti arrivate negli ultimi due match contro Portogallo e Ungheria. Il tris dell’eroe dell’ultima finale di Champions League ad aprire le marcature vale 8,50 la posta. Alla ricerca di un’altra rete anche Robin Gosens. Un gol in apertura dell’esterno atalantino si trova in quota a 12,00