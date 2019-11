Sarà battaglia domani sera al Windsor Park di Belfast, dove l'Irlanda del Nord si gioca con l'Olanda le ultime chance di qualificazione a Euro 2020. I padroni di casa sono attualmente terzi, a tre punti dal duo di testa composto da Germania e Olanda. Devono per forza vincere, per poi tentare di completare l'impresa facendo risultato anche in Germania martedì prossimo. Alla nazionale arancione basta invece un pareggio per festeggiare la qualificazione con un turno di anticipo. Gli analisti, secondo Agipronews, danno poche chance all'Irlanda del Nord, il cui successo vale otto volte la posta. Favoritissima l'Olanda, a 1,43, anche se il match di andata, a Rotterdam, si stava per concludere con un pericolosissimo naufragio: gli irlandesi infatti erano in vantaggio fino a dieci minuti dal 90', prima che una doppietta di Depay e una rete di De Jong capovolgessero in extremis il risultato e le sorti del girone. Per il match di domani sembra improbabile un pareggio, a 4,70. Il risultato più gettonato dagli analisti è uno 0-2, a 6,25.Con i padroni di casa che daranno il tutto per tutto, le previsioni sui gol sono "scoppiettanti": l'Over (almeno tre complessivi) è favorito a 1,88 sull'1,92 dell'Under, mentre la possibilità di una o più reti nordirlandesi si gioca a 1,86. L'ultimo successo dei biancoverdi risale addirittura al 1965, quando si imposero per 2-1 nelle qualificazioni mondiali: lo stesso risultato nella partita di domani pagherebbe 20 volte la posta.