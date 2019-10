L’Italia di Mancini vuole ufficializzare la qualificazione a Euro 2020 con 3 giornate di anticipo. Gli Azzurri, con 6 vittorie su 6 gare, sono a un passo dal traguardo e ora bastano 4 punti contro Grecia e Liechtenstein, ultime nel gruppo. La squadra di Mancini non vuole interrompere la scia positiva nemmeno contro gli ellenici, che hanno all’attivo solo la vittoria dell’esordio a cui sono seguiti 2 pareggi e 3 sconfitte. La sfida dello Stadio Olimpico è a senso unico secondo gli analisti, come si legge in una nota: il settimo successo dell’Italia vale infatti appena 1.17 mentre per la vittoria degli ellenici si arriva a ben 18 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 6.50. Plebiscito a favore degli Azzurri tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sul segno 1 nel match.