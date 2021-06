E' il grande giorno di Italia-Austria. Dopo un cammino vincente e convincente nella fase a gironi, la Nazionale di Roberto Mancini affronta la prima sfida ad eliminazione diretta ad Euro 2020 e cerca il pass per i quarti di finale. Col solo vero dubbio tra Verratti e Locatelli per completare la linea di centrocampo, gli Azzurri si preparano ad affrontare, a Wembley, una delle rivelazioni del torneo: Alaba, Sabitzer e l'ex interista Arnautovic le minacce principali da tenere in considerazione.





ITALIA-AUSTRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.



AUSTRIA: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, X. Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.



IN TV: Rai 1 e Sky Sport Uno (201), 203 e 251





Ma il programma degli ottavi di finale dell'Europeo inizia alle 18 con la sfida tra Galles e Danimarca. Bale e compagni, qualificatisi al secondo posto nel girone dell'Italia, vogliono provare a ripetere l'exploit di Euro 2016 (quando raggiunsero le semifinali) e si affidano nuovamente al giocatore del Real Madrid e allo juventino Ramsey a sostegno di James e Moore.



Senza Eriksen, la Danimarca va all'inseguimento di un posto tra le migliori 8 d'Europa puntando sull'esperienza di Kjaer, Poulsen e Braithwaite e alla freschezza di Maehle e del sampdoriano Damsgaard.





GALLES-DANIMARCA, LE PROBABILI FORMAZIONI





GALLES: Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, Moore, James.



DANIMARCA: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Højbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.





IN TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251