Con il successo per 3-0 firmato da Barella, Insigne e Bonucci l’Italia ha imposto la propria leadership nel gruppo J di qualificazione ai prossimi Europei. Nelle prime tre giornate lo score è di 9 punti, 11 gol segnati e nessuna rete subita. Solo Polonia e Turchia - si legge in una nota - possono vantare come l’Italia la porta inviolata. La prossima tappa è Torino: all’Allianz Stadium la nazionale di Mancini sfida la Bosnia di Edin Dzeko, squadra partita molto male con appena quattro punti in tre partite. L’idea è che gli Azzurri devono solo scendere la collina dopo la prima dura scalata. Il segno «1» a favore dell’Italia a Torino è proposto a 1,30 su Betaland. Sarà molto dura per i bosniaci visto che il pareggio vale 5,25 e il «2» paga addirittura 11,75 volte la posta. La solida difesa italiana porta il «No Goal» a valere 1,45, mentre il «Goal» è altissimo a 2,50. L’«Over 2,5» tocca l’1,90, mentre l’«Under 2,5» è a 1,85.