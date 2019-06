Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite giocate, con zero gol al passivo: la Nazionale di Mancini presenta le proprie credenziali in vista del terzo incontro di qualificazione ai Campionati Europei, in programma domani sera ad Atene contro la Grecia. Le quote Stanleybet.it rispondono con un pronostico a forti tinte azzurre: il successo esterno dell'Italia è a 1,90, quota ben più bassa rispetto all'ipotesi di vittoria greca, data a 4,40. Il pareggio è a 3,25. Quote ad hoc per alcuni azzurri: il gol di testa di Chiellini è a 15, una punizione vincente di Bernadeschi si gioca a 11, la rete su rigore di Jorginho vale 6 volte la scommessa. Mancini non ha ancora comunicato i titolari per l'attacco. Nell'attesa, le preferenze dei bookmaker vanno a Quagliarella e Immobile, il cui gol è collocato a quota 1,80. I nostri attaccanti se la vedranno con Kostas Manolas, a sua volta pericoloso anche nelle mischie offensive, specie da situazioni di calcio d'angolo. Una rete del difensore della Roma moltiplica per undici la giocata.