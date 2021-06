L’Italia si presenta a Euro 2020 non come la grande favorita, ma di sicuro come una candidata molto credibile alla vittoria finale. Ne sono consapevoli anche gli analisti che non escludono l’approdo della truppa del tecnico Roberto Mancini all’atto finale della manifestazione. L’avversario più probabile, in questo caso, sarebbe l’Inghilterra tanto che un accoppiamento tra la nazionale dei Tre Leoni e gli azzurri vale 26 volte la posta. Non c’è solo l’Inghilterra, però, ma anche altre big del calcio europeo. Particolarmente stuzzicante sarebbe l’incrocio con la Francia, capace di batterci ad Euro 2020 con il golden gol di Trezeguet e poi sconfitta al mondiale del 2006 ai rigori nella magica di Berlino, in quota a 31, la stessa riservata a un possibile incrocio con il Belgio degli "italiani" Lukaku e Mertens e agli storici rivali della Germania. Meno probabile, invece, che possa esserci la rivincita con la Spagna, capace di infliggere un sonora sconfitta alla Nazionale allora allenata da Cesare Prandelli con un 4-0 nella finale di Euro 2012: una nuovo incrocio con le Furie Rosse, infatti, vale 36 volte la posta mentre ancora più difficile che il destino metta di fronte agli azzurri, nell’atto finale, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in quota a 51.