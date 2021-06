Sul cammino verso la semifinale ci sono ancora Belgio e Svizzera, ma la sfida tra Italia e Spagna, per i bookmaker, è già iniziata. Secondo gli analisti, infatti, sono proprio gli azzurri e le Furie Rosse ad avere la maggiore possibilità di accedere alla finale di Euro 2020. La squadra di Luis Enrique, riferisce Agipronews, leggermente favorita - in quota a 2,65 - mentre quella di Roberto Mancini per l’approdo all’atto finale vale 2,75 volte la posta. Tutto passerà dall’eventuale semifinale che potrebbe vedere proprio le due formazioni una di fronte all’altra. Prima, però, ci sono rispettivamente Belgio e Svizzera da battere, due avversari da prendere con le molle prima della semifinale tra due delle grandi nobili d’Europa. Italia-Spagna, sul campo, è ancora una prospettiva lontana ma per i bookmaker la partita è già iniziata.