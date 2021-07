Equilibrio quasi perfetto, con una leggera preferenza per i padroni di casa: questo il pronostico degli analisti sul confronto di domenica a Wembley tra Italia e Inghilterra, finale di Euro 2020. Il successo inglese è dato nel testa a testa a 1,84. L'Italia, alla sua quarta finale europea (l'unica vittoria nel 1968 contro la Jugoslavia) segue a distanza minima, a 1,94. Considerando solo l'esito dei tempi regolamentari rimangono avanti gli inglesi a 2,63, mentre gli azzurri si giocano a 3,05. Il pari, che manderebbe le squadre ai supplementari, paga invece 3 volte la posta. L'ultima finale continentale, quella di cinque anni fa tra Portogallo e Francia, terminò 1-0 proprio ai supplementari, con il gol al 109' di Eder. Anche in questa occasione l'Over appare improbabile, tanto da attestarsi a 2,70. Quota bassa per l'Under, a 1,48. Inghilterra leggermente favorita, ma per il risultato esatto c'è l'1-1 in pole position a 6,00, come conseguenza all'alto numero di incontri fin qui terminati ai supplementari o ai rigori, tra cui figurano anche le due semifinali. Seguono lo 0-0, risultato dell'ultima sfida europea tra Italia e Inghilterra (terminata ai rigori) e lo 0-1 per i britannici, entrambi proposti da 888 a 6,50, mentre una vittoria di misura di Chiellini e compagni per 1-0 è a 7,50. Distanti l'1-2 (a 10,00) e lo 0-2 (a 11,00) così come il 2-1, mentre un 2-0 dell'Italia si gioca a 12,50.