Due nobili del calcio saranno protagoniste della finale di Euro 2020 a Wembley. Italia e Inghilterra fanno della difesa la loro forza, con gli azzurri con sole tre reti al passivo e e la nazionale dei Tre Leoni addirittura con una. Proprio per questo, riporta Agipronews, i betting analyst prevedono una partita bloccata con le difese a spuntarla sugli attacchi. La quota "No goal" si trova a 1,75 contro il 2,00 del Goal, mentre l’Under 2,5 si gioca a 1,50. Per quanto riguarda la quota riservata alla squadra in grado di segnare, sostanziale pareggio con gli inglesi a 1,35, mentre il gol azzurro è a 1,38.Quanto la partita si preveda bloccata lo si capisce anche dal risultato esatto del primo tempo, con una preferenza per lo 0-0 che si trova in quota a 2,35, mentre i betting analyst di Snai ritengono molto remota l’ipotesi ribaltone che vale 8,25 volte la posta. Difficile aspettarsi valanghe di gol: sul tabellone del risultato esatto, il risultato più probabile è la vittoria di misura da parte inglese che vale 7 volte la posta, offerta poco più bassa rispetto al 7,50 riservato allo stesso risultato in favore dell’Italia.